Dans un long post publié sur sa page Facebook, le président du parti Hatziyonout Hadatit a dressé l’éloge du ministre de la Coopération régionale Issawi Fredj (Meretz) : « J’ai de très profondes divergences avec lui, mais Issawi Fredj a une grande âme et j’ai été ému par ce qui s’est passé mercredi en séance plénière (*). Il est favorable à ce qu’Israël soit un Etat juif, il est opposé au terrorisme et était même venu rendre une visite de condoléances à la famille de Reouven Schmerling hy »d d’Elkana, assassiné par des terroristes à Kfar Qassem, le village où il habite. C’est le seul parmi les politiciens arabes à la Knesset qui représente authentiquement les intérêts de ses électeurs dans la population arabe et qui ne passe pas son temps dans un combat nationaliste contre l’Etat d’Israël comme le font les partisans du terrorisme et les antisionistes de Ra’am et de la Liste arabe. Lui et ceux qui sont comme lui peuvent et doivent être des associés à part entière dans l’Etat d’Israël. Tout cela n’effacera pas les profondes divergences que nous avons, comme c’est le cas avec beaucoup de membres de la gauche israélienne, concernant l’identité, les valeurs et les options politiques. Mais quiconque accepte le principe d’Israël comme Etat juif et démocratique est un associé légitime. Je viens d’appeler Issawi pour m’enquérir de son état et lui souhaiter bon rétablissement… »

(*) Mercredi, lors d’un débat sur une proposition de loi visant à insérer la journée de souvenir de la tuerie de Kfar Qassem (1956) dans les programmes scolaires, le ministre Issawi Fredj était monté à la tribune et, pris d’une colère noire, il s’en était pris avec une rare violence à Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe) auteure de la proposition, l’accusant, elle et ses acolytes de la Liste arabe et de Ra’am d’instrumentaliser la douleur des familles des victimes à des fins politiques. Un échange vif s’était alors déroulé entre lui et plusieurs députés de la Liste arabe, et rouge de colère, Issawi Fredj leur lançait : « Cela fait 73 ans que vous portez atteinte aux sentiments des Arabes ». Suite à cet incident, le ministre s’est senti mal à force d’énervement et a dû être ramené chez lui.

Photo Sraya Diamant / Flash 90