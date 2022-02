Après sa visite « mouvementée » en Grande-Bretagne, le député et président de Hatziyonout Hadatit s’est rendu à Paris. Contrairement à ce qui s’est passé à Londres, les organismes juifs officiels n’ont pas fait de commentaires déplacés et indignes, et le député a été chaleureusement accueilli, notamment au Parlement par le député Meyer Habib. Les deux hommes ont tenu une réunion de travail et ont notamment évoqué le renforcement des relations entre Israël et les communautés de diaspora. A l’issue de la réunion, le député israélien a adressé ses voeux d’amitié et de solidarité à la communauté juif de France et a fait l’éloge de son homologue français : « Je tiens à féliciter Meyer Habib qui lutte comme un lion pour défendre les intérêts de l’Etat d’Israël et du peuple juif dans le cadre du parlement français. Meyer est un Juif fier et courageux qui ne cache pas son amitié et son soutien à Israël et qui refuse de se soumettre aux diktats de la gauche ‘progressiste’ et de son intolérance brutale ».

Le député français lui a répondu : « Je suis heureux d’accueillir mon cher ami Betzalel Smotritch au Parlement français, et le féliciter pour son combat en faveur d’Erets Israël. Vous êtes un invité souhaité en France et ici au Parlement ».

Photo porte-parole Meyer Habib