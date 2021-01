Dans une longue annonce depuis la Knesset, Betzalel Smotritch a annoncé la création d’un nouveau parti qui portera le nom générique de « HaTzionout HaDatit » (Le sionisme religieux). Comme les pourparlers entre lui et Naftali Benett sont toujours en cours, et même si les positions restent toujours très éloignées, le député n’a pas précisé si son nouveau parti se présentera seul aux prochaines élections ou s’il restera allié à Yamina.

Lors de son intervention, Betzalel Smotritch a appelé à « élargir le rangs du sionisme religieux » et a réfuté l’accusation de « parti sectoriel ». Il a rappelé l’historique et la contribution prodigieuse du sionisme religieux depuis un siècle, qui a toujours agi en faveur de tous, combinant le combat pour les valeurs juives, pour Erets Israël et la participation croissante à tous les rouages de l’Etat. Il a lancé un appel à tous ceux qui ne se reconnaissent plus dans la personnalisation de la politique, dans les combines politiques ou dans l’érosion des valeurs juives traditionnelles, qu’ils soient religieux, traditionnalistes ou même laïcs, à le rejoindre.

Photo Sraya Diamant / Flash 90