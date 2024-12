Dans une interview qu’il a donnée ce matin (mercredi) sur les ondes de Kol Barama, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a indiqué qu’il s’opposait à l’accord sur les otages tel qu’il se profile.

»Le Hamas est au plus bas depuis le début de la guerre. Ce n’est pas le moment pour lui donner une bouée de sauvetage, c’est le moment de l’écraser et de faire pression pour qu’il rende les otages dans le cadre d’un accord où il capitule et pas nous », a déclaré Smotrich.

Il a précisé: »Un accord dans le cadre duquel nous libérons des centaines de terroristes assassins qui recommenceront à assassiner des Juifs, un accord dans le cadre duquel nous sortons du nord de la Bande de Gaza et nous laissons un millions de Gazaouis y revenir et faire disparaitre nos acquis obtenus au prix du sang, serait une grave erreur. Si nous n’avions pas parlé avec le Hamas mais si nous l’avions juste regardé à travers l’objectif des tanks, des avions et de nos valeureux combattants, les otages seraient déjà là depuis longtemps ».

En effet, Betsalel Smotrich s’est toujours opposé à toute discussion avec le Hamas, selon lui ce n’est qu’à travers la pression militaire qu’Israël réussira à faire plier le Hamas au sujet des otages.

Le ministre et membre du cabinet a conclu ce matin: »C’est un mauvais accord qui ne sert pas les objectifs et les intérêts de l’Etat d’Israël ni la victoire dans cette guerre ni la cause du retour des otages parce qu’il ne s’agit que d’un accord de libération partielle ».

Smotrich est rejoint sur ce point par certaines familles d’otages qui estiment que ne pas exiger le retour de tous les otages en même temps, condamnerait ceux qui resteraient.

Ainsi, Shimon Or, l’oncle d’Avinatan, otage à Gaza, a sévèrement critiqué la politique de Binyamin Netanyahou: »Nous avons une occasion en or, le Hamas est sur le point de s’effondrer et au lieu de profiter de ce moment favorable pour en finir y compris sur le plan civil, le Premier ministre relève le Hamas par le biais d’un accord qui n’amènera qu’une petite partie des otages. Une fois qu’il aura relevé le Hamas, nous ne reverrons pas les autres. Netanyahou m’a dit que les otages n’avaient pas de temps. Je lui ai dit qu’un accord partiel ne signifiait pas la victoire mais un échec. Ils pourront jouer avec nous pendant des années avec les autres otages ».