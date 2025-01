Le ministre des Finances et chef du parti Hatsionout Hadatit, Betsalel Smotrich, a déclaré ce matin (mercredi) à la Knesset: »J’espère vraiment que nous pourrons voter une bonne loi pour l’enrôlement des orthodoxes qui changera totalement la réalité et qui permettra d’enrôler des orthodoxes à l’armée car nous avons besoin d’eux. C’est tout simplement un besoin existentiel, sécuritaire et national. Maintenant nous avons besoin d’eux, nous ne pouvons pas avoir une armée petite et intelligente, il nous faut une grande armée, intelligente, agressive et c’est la raison pour laquelle ils savent que rien ne sera plus comme avant. C’est compliqué, c’est difficile parce que nous n’accorderons d’avantages à personne. J’espère que nous allons réussir à amener une bonne loi pour l’enrôlement des orthodoxes et à voter le budget ».

Smotrich a fait part de sa détermination: »Nous ne sommes pas prêts à renoncer. Si nous étions prêts à tout vendre alors une loi aurait été votée depuis longtemps, mais nous n’y sommes pas prêts. Nous plaçons devaant nos partenaires et nos frères orthodoxes un fait réel qu’il faut changer et la participation à une grande mitsva et un grand devoir national, sioniste, juif, moral et éthique minimal de prendre part à la sécurité de l’Etat ».

Le ministre a partagé son souhait de parvenir à un compromis et à une loi ainsi qu’au vote du budget: »Sinon, je dis à mes frères orthodoxes que nous pouvons décider de voter le budget puis de dissoudre la Knesset mais il est impossible de laisser le pays sans buget, cela n’arrivera pas ».

Les propos de Smotrich sont une réponse aux déclarations d’Arié Derhy hier qui a posé un ultimatum au gouvernement: le vote d’une loi exemptant les élèves de yeshivot de l’armée dans les deux mois à venir ou des élections.