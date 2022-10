A une semaine des élections, le chef de la liste Hatsionout Hadatit, Betsalel Smotrich, répond aux questions de LPH Info.

LPH Info: A une semaine des élections, selon les sondages, aucun bloc n’a la majorité et la moitié des Israéliens prédisent qu’il y aura un autre tour. Êtes-vous optimiste quant aux résultats ? Pourquoi?

Betsalel Smotrich: Nous assistons à un moment fatidique pour l’avenir de l’État d’Israël. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés ! Nous devons mobiliser toutes les forces afin que les électeurs de droite votent sans exception. Si nous fournissons cet effort, nous pourrons alors obtenir un gouvernement de droite stable et sans compromis. L’alternative est plus qu’inquiétante : un gouvernement de gauche qui s’appuie sur les partis arabes qui soutiennent le terrorisme.

Trois éléments sont essentiels :

Une forte mobilisation. J’appelle tous les électeurs à aller voter le 1 er novembre et à se sentir responsable. Encouragez vos proches, vos voisins à y aller également. Aidez-les au besoin.

novembre et à se sentir responsable. Encouragez vos proches, vos voisins à y aller également. Aidez-les au besoin. Zéro perte de voix. Ne jetez pas vos voix dans des partis qui ne passent pas le seuil d’éligibilité

Votez à droite. Votez pour des partis de droite. Les partis de centre gauche formeront une coalition avec la gauche et les arabes.

LPH Info: Si vous entrez dans la coalition, quels points essentiels devront figurer dans l’accord de coalition?

Betsalel Smotrich: Le parti sioniste religieux a récemment publié un plan de réforme du système juridique détaillé. Nous exigerons que le plan soit exécuté dans le cadre de tout gouvernement dont nous serons membres.

En outre, nous veillerons à ce que le pays préserve son caractère juif et renforcerons les forces de sécurité ainsi que les implantations dans toutes les régions du pays.

LPH Info: Avez-vous peur que Netanyahu vous laisse de côté et préfère s’allier à Gantz ? Après tout, même au cœur de cette faction, il y a des gens qui se définissent comme étant de droite et aussi du sionisme religieux.

Betsalel Smotrich: Pour qu’un véritable gouvernement de droite soit formé, le parti sioniste religieux doit être plus grand que le parti de Gantz. C’est l’unique garantie de la mise en place d’un gouvernement de droite véritable. Nous savons pertinemment que si la Droite obtient 61 mandats, il y aura une pression terrible de la part des médias et du bloc de gauche pour faire entrer Gantz dans la coalition et nous en faire sortir. Netanyahou a besoin que nous soyons forts à ses côtés et nous l’aiderons à faire en sorte que le prochain gouvernement qui sera formé soit un vrai gouvernement de droite, sans compromis.

LPH Info: L’Alya et l’intégration sont à la base du projet sioniste. Pourquoi n’en parle-t-on pas dans la campagne électorale et quel est le plan du sionisme religieux sur ces questions ? Quel est votre message aux olim de France et aux Juifs qui sont toujours en France et qui hésitent encore à franchir le pas ?

Betsalel Smotrich: La communauté francophone en Israël est la plus proche du Sionisme Religieux, à bien des égards.

Au niveau de l’idéal national, et au niveau des valeurs identitaires. Cette population est profondément liée à la tradition juive, à la Torah, au Sionisme, aux soldats de notre armée, et à la terre d’Israël.

C’est la raison pour laquelle je pense que le parti “Hazionout Hadatit (ט)” représente un foyer naturel pour cette merveilleuse communauté.

Nous sommes bien conscients des défis majeurs auxquels les francophones font face, surtout les nouveaux immigrants: les difficultés d’intégration, du logement, de l’éducation, de l’intégration sur le marché du travail, des retraites et bien évidemment de la bureaucratie.

Cette population a été pendant trop longtemps ignorée. Je le regrette profondément.

C’est pour cela que nous avons un plan d’action immédiat qui apportera des réponses aux défis de l’Aliya et de l’intégration, qui peuvent parfois paraître insurmontables aux Olim de France. Nous nous engageons à intégrer ce programme dans les négociations gouvernementales.

Nous sommes décidés à améliorer la situation pour ces Olims et pour tous les juifs de France qui hésitent encore, c’est notre engagement! Rentrez à la maison !

LPH INFO: Petit jeu des associations

– Netanyahou : Le chef du camp national. Si Dieu le veut, le prochain Premier ministre.

– Ben Gvir : Ami et partenaire.

– Sécurité: Le devoir fondamental de l’État envers ses citoyens. Le moment est venu pour les citoyens de l’État d’Israël de se sentir en sécurité. Nous nous en occuperons.

– Identité juive: L’âme du pays. Sans elle, nous serions comme toutes les autres nations.

– La gauche israélienne: Nos frères qui se sont égarés sur le mauvais chemin.

– Arabes israéliens: Il est temps pour eux d’être dirigés par un bon gouvernement. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux votent pour des partis qui soutiennent le terrorisme. C’est aberrant.

– La souveraineté: Un élément essentiel et naturel qui doit se réaliser au plus vite.

– Coût de la vie: A l’aide de reformes appropriées et d’une gestion responsable, il est possible de réduire considérablement le coût de la vie.