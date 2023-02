Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a dévoilé lors d’une conférence de presse cet après-midi (mardi) le budget 2023-2024, qui a été approuvé vendredi dernier par le gouvernement.

Il s’élève à 484 milliards de shekels pour 2023 et 514 milliards de shekels pour 2024.

Le budget doit maintenant être étudié par la Knesset et approuvé en trois lectures avant le 29 mai. Dans le cas contraire, le gouvernement tomberait automatiquement.

Selon Smotrich, dans le cadre du budget, le gouvernement investira dans des moteurs de croissance pour les usines, la haute technologie et l’avancement technologique, tout en essayant de ne pas interférer avec le marché privé. En outre, le ministre a affirmé que « nous avons hérité d’un accord salarial pour 2023, pour le moins complexe, cela nous prive de milliards de shekels ». Il a ensuite ajouté : « Je suis un partisan du marché libre, nous n’aimons pas nous immiscer dans l’économie. Tous les pays savent qu’il faut créer un environnement concurrentiel et augmenter l’offre. Nous le ferons dans l’alimentation et sur le marché automobile, je ne crois pas qu’un seul membre de la Knesset sera contre de telles réformes, et nous empêchera de baisser le coût de la vie ».

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir a obtenu 9 milliars de shekels supplémentaires alors qu’il en demandait 14 milliards, mais s’est dit fier de ce résultat. Selon lui, ce budget supplémentaire servira, entre autres, à la mise en place d’une garde nationale, au recrutement de milliers de policiers, gardiens de prison et pompiers et à l’augmentation des salaires des policiers et des gardiens de prison.

Selon le ministère de l’Éducation, le budget du ministère s’élèvera à 84 milliards de shekels pour chacune des années à venir, contre environ 70 milliards de shekels en 2022. Le budget comprend, entre autres, des plans pour réduire les disparités sociales, 2,5 milliards de shekels pour l’éducation spéciale et des plans pour renforcer le statut des directeurs d’école et des enseignants.

Suite à la promesse électorale du Likud d’une éducation gratuite pour les enfants de 0 à 3 ans, le Premier ministre Binyamin Netanyahu a ajouté à la proposition de budget une proposition de résolution visant à promouvoir l’éducation gratuite pour les enfants de 2 à 3 ans. La proposition n’est pas budgétisée et indique seulement que le gouvernement s’engage à promouvoir le programme et que le budget et les normes de son fonctionnement seront déterminés ultérieurement entre le ministère de l’Éducation et le Trésor. Le ministre de l’Education, Yoav Kisch, a ordonné de préparer rapidement la construction de plusieurs modèles qui testeraient les méthodes de mise en œuvre du plan, qui selon l’estimation sera budgétisé à plus d’un milliard de shekels la première année seulement.

Le budget du ministère de la Santé comprend, entre autres, le développement du programme pour la santé mentale, l’augmentation du panier de santé de 650 millions de shekels également pour les années suivantes, et prévoit d’augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux. Selon le communiqué du ministère, l’ancien ministre Arié Derhy a été personnellement impliqué dans les négociations.

Le budget du ministère de l’Énergie devrait être de 1,36 milliards de shekels, qui seront investis, entre autres, dans l’optimisation des solutions énergétiques, dans le transport électrique et dans la préparation de l’industrie gazière nationale aux situations de crise.