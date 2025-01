Le ministre des Finances et membre du cabinet de sécurité, Betsalel Smotrich, s’est prononcé contre l’accord en cours de négociations sur la libération des otages. Selon lui, il s’agit d’une »catastrophe pour la sécurité nationale d’Israël ».

Alors que de plus en plus d’informations circulent concernant une percée dans les discussions et un accord plus proche que possible, notamment en perspective du 20 janvier, date à laquelle Donald Trump entrera à la Maison Blanche, le Premier ministre a eu un entretien individuel avec Smotrich pour tenter de le convaincre de soutenir l’accord.

Ce matin, le chef du parti Hatsionout Hadatit se prononce contre l’accord: »L’accord qui se profile est une catastrophe pour la sécurité nationale de l’Etat d’Israël », déclare Smotrich, »Nous ne soutiendrons pas un accord de capitulation qui comporte la libération d’archi-terroristes, l’arrêt de la guerre et la perte de nos succès acquis au prix du sang ainsi que l’abandon de nombreux otages ».

Et d’ajouter: »C’est le moment de continuer de toutes nos forces, de conquérir, de nettoyer toute la Bande de Gaza, de prendre enfin le contrôle de l’aide humanitaire des mains du Hamas et d’ouvrir les portes de l’enfer sur Gaza jusqu’à la capituation totale du Hamas et le retour des otages ».

Dans ce contexte, le forum Tikva des familles d’otages et le forum Gvoura des familles de soldats tombés au combat tiendront ce soir à la »tente du courage » à Jérusalem une réunion d’urgence suite à laquelle se déroulera une marche jusqu’à l’entrée de Jérusalem sous le slogan: »Vous n’avez pas de mandat pour vous soumettre au Hamas ».

Les familles appellent à la libération des otages uniquement pas la victoire et la capitulation de l’ennemi.

Pour ces familles, »l’accord partiel qui se prépare ces derniers jours est très dangereux. L’accord ne ramènera qu’une petite partie des otages et abandonnera la majorité d’entre eux. En outre, il mettra en danger la sécurité d’Israël et des habitants du sud, annulera les succès de la guerre qui ont coûté un prix en vies humaines et donnera de l’oxygène au Hamas pour se renforcer et se relever. Nous ne pouvons pas accepter cela. C’est dangereux pour les otages et dangereux pour la sécurité d’Israël ».

Tsvika Mor, le père d’Eytan, otage du Hamas et l’un des leaders du forum Tikva, a déclaré aujourd’hui depuis la Knesset: »Hier j’ai compris que l’enfer dont parle Trump nous est destiné. Les portes de l’enfer s’ouvriront sur nous si cet accord est promu, un accord partiel dans lequel nous achetons le sang d’une partie des êtres qui nous sont chers avec celui de ceux qui resteront là-bas pour une durée indeterminée ».