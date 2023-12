Betsalel Smotrich, le ministre des Finances, membre du cabinet de sécurité et chef du parti Hatsionout Hadatit, s’est rendu aujourd’hui (mercredi) auprès des troupes dans la Bande de Gaza.

Au lendemain de l’annonce d’un plan de 9 milliards de shekels pour les réservistes, le ministre a rencontré plusieurs d’entre eux à Gaza: ”Le programme que nous promouvons est le plus complet pour les réservistes depuis la création de l’Etat. Avant toute chose, il symbolise la reconnaissance du peuple d’Israël. Je suis là pour entendre vos besoins, je m’entretiens longuement avec les familles des réservistes et avec les réservistes sur le front et en arrière-front. Ce large programme a été adapté aux attentes et aux besoins qui remontent du terrain. Nous considérons le budget 2024 pour les réservistes comme une mission suprême. Avec l’aide de Dieu et grâce aux soldats héroïques, nous vaincrons nos ennemis sur tous les fronts. Vous êtes le coeur battant de Tsahal et de l’Etat d’Israël et nous ferons tout pour vous donner ce dont vous avez besoin”.

Smotrich a ajouté: ”Nous sommes déterminés à rapporter la victoire. Tous les acteurs au sein du cabinet comprennent que l’Etat d’Israël ne peut pas accepter une situation de menace permanente à ses côtés et nous sommes déterminés à éradiquer le Hamas. Cela prendra un mois, une année, le temps qu’il faudra. C’est notre engagement envers les citoyens d’Israël”.

Il a salué l’union qui régnait au sein des forces sur le terrain: ”Notre rôle, en tant que dirigeants politiques, est de sublimer cette union et de tout faire pour préserver l’unité dans le peuple”.