Le sénateur démocrate, Bernie Sanders, a appelé le Congrès à ne pas autoriser l’aide financière de 10 milliards de dollars pour Israël estimant que l’armée israélienne tue ”des innocents”.

Il a déclaré: ”Tout en reconnaissant le caractère barbare des attaques terroristes du Hamas qui ont déclenché cette guerre, nous devons reconnaitre que la réponse militaire d’Israël est disproportionnée, immorale et contraire au droit international. Assez, c’est assez. Le Congrès doit rejeter ce financement. Les contribuables américains ne doivent plus être les partenaires de la destruction de vies d’hommes, de femmes et d’enfants innocents à Gaza”.