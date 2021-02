Le ministre de la Défense et président de Bleu-Blanc est intervenu auprès d’Avraham Duvdevani, président du KKL, pour l’exhorter à renoncer au changement de politique de l’organisation qui entend acquérir des terrains privés en Judée-Samarie. Benny Gantz a estimé qu’une telle décision ne pouvait être prise avant que le ministère de la Défense et l’Administration civile en Judée-Samarie « en aient évalué les implications ». On sait ce que cette demande signifie.

Le député Micky Zohar (Likoud) rapidement saisi quelle était l’intention d’une telle demande en période électorale : « La demande étrange de Benny Gantz, dont l’unique objectif est de récolter encore quelques voix à gauche constitue un nouveau record négatif dans sa carrière publique. Je suis intervenu afin que le vote au sein de la direction et au directoire du KKL se déroule dimanche comme prévu. Nous n’avons pas l’intention de renoncer à ce sujet important et toute tentative de reporter le vote entraînera une opposition catégorique des membres du Likoud au sein du KKL ».

