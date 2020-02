Lors de l’une des interviews accordées samedi soir dans des médias israéliens, Benny Gantz a tenté de semer la zizanie entre le Likoud et Yamina. Parmi les personnalités politiques qu’il a dit ne pas vouloir voir dans une coalition, il a cité la Liste arabe unifiée mais également Betzalel Smotritch, qu’il a honteusement qualifié de « raciste » et « extrémiste ». Par contre, il a dit « ne pas exclure Naftali Benett et Ayelet Shaked ».

Ces derniers ne cessent pourtant d’affirmer qu’il est hors de question qu’ils rejoignent une coalition de Benny Gantz et qu’ils recommanderont Binyamin Netanyahou auprès du président de l’Etat. Ce faisant, Benny Gantz tente d’attiser les tensions entre le Likoud et Yamina, le parti du Premier ministre soupçonnant – à tort – que Benett et Shaked seraient prêts au dernier moment à rejoindre une coalition dirigée par Bleu-Blanc.

Des contacts secrets entre Benny Gantz et la Liste arabe unifiée?

Selon la journaliste Ayala Hasson de la chaîne Aroutz 13, les déclarations officielles ne sont pas toujours le reflet de ce qui se passe dans les coulisses. Elle a révélé que des contacts ont lieu en coulisses entre Bleu-Blanc et la Liste arabe dans le but d’atteindre leur objectif commun: abattre Binyamin Netanyahou.

