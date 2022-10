Le ministre de la Défense, Benny Gantz, s’est entretenu aujourd’hui (lundi) avec son homologue ukrainien, Oleksii Reznikov.

Après plusieurs jours de tergiversations dans les médias concernant une éventuelle aide militaire à l’Ukraine de la part d’Israël, le ministre Gantz avait finalement déclaré que le gouvernement n’avait nullement l’intention de livrer des armes à l’Ukraine.

Cette déclaration avait jeté un certain froid sur les relations entre les deux pays et la conversation qui devait avoir lieu entre Gantz et Reznikov avait été reportée.

Elle a finalement eu lieu ajourd’hui donc.

Le ministre Reznikov a informé le ministre Gantz de l’évolution de la guerre en Ukraine. Le ministre israélien a exprimé ses condoléances face à la perte tragique de vies humaines et sa préoccupation concernant la crise humanitaire qui découle de la guerre.

Gantz a souligné qu’Israël se tenait aux côtés du peuple ukrainien et de l’Occident, et a exprimé son engagement à soutenir l’Ukraine via la livraison d’aide humanitaire et d’équipements de défense vitaux.

Les ministres ont convenu d’entretenir le dialogue afin d’aider l’Ukraine à développer un système civil d’alerte rapide.

Gantz a également souligné les limites opérationnelles auxquelles est confronté l’État d’Israël et a expliqué que pour cette raison, Israël ne fournira pas d’armes à l’Ukraine.

Les deux ministres ont exprimé leur souhait de voir leur dialogue se poursuivre en fonction des sujets à l’ordre du jour.