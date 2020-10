En visite-éclair à Washington, le ministre de la Défense Benny Gantz a annoncé avoir signé un important accord par lequel les Etats-Unis s’engagent à maintenir la supériorité militaire israélienne dans la région pour les dizaines d’années à venir, ce qui est l’un des intérêts stratégiques majeurs de l’Etat d’Israël. Cet accord a été signé au Pentagone avec son homologue américain Mark Esper. Après la signature, Benny Gantz a notamment déclaré : « Nous entrons dans une ère de normalisation au Moyen-Orient qui pourra aider face à l’agressivité de l’Iran dans la région. Ensemble avec les Etats-Unis et avec nos alliés – anciens et nouveaux – nous conduirons une coopération fructueuse. Je tiens à remercier l’Administration américaine et en particulier mon ami le secrétaire à la Défense Mark Esper avec lequel nous avons pu faire avancer le projet ».

Il est bon que cet accord ait été conclu encore avant l’élection présidentielle. En cas de victoire de Joe Biden, même si les Administrations démocrates ont toujours aidé Israël dans le domaine stratégique, il n’est pas exclu qu’une Administration démocrate dans son état d’esprit actuel exige d’Israël des contreparties politiques sous forme de concessions en échange de ce genre d’accord.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90