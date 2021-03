Le président de Bleu-Blanc a tenté de réparer la « bourde » de l’une de ses représentantes, Ilham Hazzan, qui a rencontré de sa propre initiative le président du parti Ra’am Mansour Abbas et l’a exhorté à ne pas recommander Yaïr Lapid auprès du président de l’Etat mais uniquement Benny Gantz. Ce dernier a qualifié cette intercession « d’erreur tactique due à une certaine naïveté politique ». Il a indiqué qu’il n’a été mis au courant de cette rencontre qu’après coup et a fait savoir à tous les responsables de son parti que lui et lui seul est habilité à mener des pourparlers au nom de Bleu-Blanc. Gantz a rappelé que tant Naftali Benett que Gideon Saar sont aptes à occuper le poste de Premier ministre et qu’il ne négligera aucune option qui permettrait de remplacer Binyamin Netanyahou.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90