Benny Gantz a une nouvelle fois été questionné sur la conférence de presse Olmert-Abou Mazen et a tenté de formuler une réponse évitant de condamner cette rencontre sans ambiguïté: « Le Plan Trump est le point à partir duquel il va falloir avancer. Les Palestiniens vont devoir prendre des décisions historiques dont celle de se joindre à cette initiative de paix. J’espère qu’Abou Mazen a dit à Olmert qu’il ne faut pas revenir en arrière vers des programmes qui ne sont plus pertinents. Ehoud Olmert a été Premier ministre et ce n’est pas à moi de décider de ce qu’il doit faire demain matin »…

Ehoud Olmert est un ami et un conseiller de Benny Gantz, il a annoncé qu’il votera pour lui, et son intervention pathétique de mardi soir à côté du chef terroriste n’est pas sans mettre dans l’embarras le chef de Bleu-Blanc.

Bleu-Blanc se rapproche d’Avoda-Gesher-Meretz

Les deux partis ont signé mercredi matin un accord quant aux surplus de voix après les élections. Lors des dernières élections, Bleu-Blanc avait signé cet accord avec Israël Beiteinou.

L’accord sur les surplus de voix permet à deux partis d’aditionner les voix supplémentaires qu’ils ont obtenus mais qui ne permettent pas à chacun d’eux séparément d’obtenir un siège supplémentaire. Une fois ces voix additionnées, le siège supplémentaire ira vers le parti qui avait le surplus le plus important.

Sur le plan politique il est donc important de voir quels partis signent cet accord entre eux. Cette fois-ci. Bleu-Blanc a choisi la gauche. La question est maintenant de savoir avec qui Avigdor Lieberman signera un tel accord…

Photo Flash 90