Deux semaines après avoir reçu Benny Gantz à Ramallah, le chef de l’Autorité Palestinienne ne s’est pas privé de lancer une nouvelle attaque fielleuse contre Israël à l’Onu. Le ministre israélien de la Défense a réagi sur le plateau de la chaîne Hadashot 13 : « Le fait qu’Abou Mazen continue à appeler à une solution politique est positif, mais avec cet ultimatum il a grimpé sur une arbre duquel il lui sera difficile de descendre (…) Personne ne va disparaître et il faut accepter cette réalité. La seule manière de se mesurer à cette réalité est de développer la sécurité, l’économie et de renforcer le pouvoir de l’Autorité Palestinienne ». Quant à une nouvelle rencontre avec le chef de l’AP après ses propos à l’Onu : « Ma rencontre avec lui était centrée sur des motifs sécuritaires afin d’assurer la stabilité sur le terrain et je le referai si c’est nécessaire en fonction de la situation sur le terrain ».

Le ministre a également abordé la question iranienne. il a insisté sur la nécessité d’une « action internationale concertée » tout en rappelant qu’Israël doit être prêt à agir seul, précisant qu’Israël « a les moyens d’empêcher l’Iran d’accéder à l’arme atomique ». Il a indiqué s’être entretenu avec des représentants des deux partis politiques américains et a « espéré » qu’en cas d’échec dans la conclusion d’un accord plus large, « Américains et Européens comprendront qu’il faudra trouver un Plan B ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90