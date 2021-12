Le ministre de la Défense Benny Gantz effectue une visite de travail aux Etats-Unis alors qu’à Vienne ont repris les pourparlers entre l’Iran et les pays signataires de l’accord de Vienne.

Jeudi, Benny Gantz s’est entretenu avec son homologue américain Lloyd Austin. Ce dernier s’est dit « très inquiet des activités nucléaires iraniennes » et a rappelé l’engagement du président Joe Biden « d’envisager d’autres options » au cas où les négociations échouent, mais sans préciser lesquelles. De son côté Benny Gantz a rappelé l’Iran constitue la plus grande menace pour la paix mondiale, la stabilité régionale et qu’il aspire à se doter de l’arme atomique pour devenir une menace existentielle pour l’Etat d’Israël. Il a souligné que le peuple iranien n’est pas l’ennemi d’Israël et qu’il est pris en otage par un régime dictatorial, ce à quoi la communauté internationale devrait s’opposer. « L’Iran joue au poker mais avec de mauvaises cartes », a estimé Benny Gantz, qui a ensuite exprimé son entière confiance dans l’engagement américain pour barrer la route à la bombe atomique iranienne.

Benny Gantz a ensuite été reçu par le secrétaire d’Etat Antony Blinken et lui a fait part des efforts du gouvernement pour renforcer les liens avec la Jordanie, l’Egypte et surtout l’Autorité Palestinienne, ce qui a plu à son interlocuteur. Sur ce point, le ministre israélien a indiqué qu’Israël « fait des gestes de mise en confiance ainsi que des gestes dans le domaine civil et économique en faveur de l’AP ». Des gestes de confiance unilatéraux faut-il le préciser. Les deux hommes ont également évoqué les opportunités au Moyen-Orient et l’élargissement souhaitable des Accords d’Abraham.

Photo Shmulik Almoni / porte-parole ministère de la Défense