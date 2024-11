Alors que plus de 200 roquettes ont été tirées sur le nord et le centre d’Israël aujourd’hui (dimanche), le député Benny Gantz pointe la responsabilité du gouvernement libanais.

Dans un post publié sur X, l’ancien Chef d’Etat-major et ancien ministre de la Défense écrit: ”Le gouvernement libanais donne carte blanche au Hezbollah. Il est temps de s’en prendre avec force aux biens étatiques du Liban”.

Jusqu’à maintenant la politique israélienne a toujours été de distinguer entre le Hezbollah et l’Etat libanais. Benny Gantz appelle donc à cesser cette distinction et à traiter l’Etat comme étant responsable des agissements de l’organisation terroriste.