Les nombreux attentats perpétrés ces dernières semaines en Judée-Samarie ont été revendiqués par un nouveau groupe terroriste, établi à Naplouse: »La fosse aux lions ».

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a décidé de partir en guerre contre ce mouvement. Ce matin (dimanche), il a annoncé l’annulation des permis d’entrée sur le territoire israélien de 164 des membres des familles des terroristes de La Fosse aux lions.

Ces annulations s’ajoutent aux 2500 déjà prononcées contre des proches de terroristes, pendant l’année qui vient de s’écouler.

Interrogé sur Ynet, la semaine dernière, Benny Gantz avait expliqué: »Il s’agit d’un groupe d’une trentaine de personnes, nous devons les atteindre et nous les atteindrons. Ce groupe connaitra sa fin d’une manière ou d’une autre et j’espère le plus tôt possible. Je pense que les gens qui ont du sang sur les mains doivent être jugés. Si nous pouvons les arrêter – sinon, il faut les éliminer. C’est ce qui arrivera. Au sein de »La fosse aux liions », il y a des terroristes actifs. Les terroristes qui agissent contre Israël seront soit arrêtés soit éliminés. Il n’y a pas d’autres possibilités ».

Parallèlement, cette nuit, les combattants de Tsahal ont arrêté le complice du terroriste qui a tiré sur une soucca à Bet El pendant Shabbat ainsi que six autres suspects en Judée-Samarie.

Dans la capitale, un calme relatif est maintenu après l’arrestation de 47 suspects suite aux graves émeutes qui ont éclaté pendant la semaine de Hol Hamoed Souccot.