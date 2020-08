Les lancers de ballons incendiaires depuis la bande de Gaza se poursuivent durant la journée de vendredi. Le ministre de la Défense Benny Gantz a achevé une réunion avec le chef d’état-major Aviv Kochavi et le commandant de la région militaire sud Hertzi Halévy. A l’issue de la réunion, le ministre de la Défense a déclaré : « Tsahal est prêt, il protège et continuera à protéger les habitants du sud et frappera les agresseurs en leur infligeant un grand coup… »

En espérant qu’il ne s’agira pas de nouvelles menaces sans suite.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90