Le ministre de la Défense Benny Gantz s’est exprimé sur le sujet des Palestiniens lors de la conférence de Münich sur la sécurité. Il a partagé sa vision de l’avenir en ce qui concerne le conflit qui nous oppose à eux.

»Dans le futur, les Palestiniens auront une entité, mais pas un Etat dans le plein sens du terme. Finalement, nous allons nous retrouver dans une solution à deux entités, dans le cadre de laquelle, nous respecterons la souveraineté et la gouvernance des Palestiniens et ils respecteront nos besoins sécuritaires. Nous ne pouvons pas faire abstraction de leur existence et ils ne peuvent pas ignorer la présence d’Israël dans la région. Nous avons le devoir de trouver des moyens de vivre en voisins. Chaque partie doit prendre des décisions historiques ».

Ce discours fait suite à deux rencontres officielles entre le ministre Gantz et le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. L’une avait eu lieu à Ramallah, la deuxième au domicile de Benny Gantz, à Rosh Ha’ayin.

A noter que le Premier ministre Bennett a toujours affirmé ne pas partager cette vision des choses et s’opposer à toute négociation avec les Palestiniens ou à la création d’un quelconque Etat palestinien.