Benny Gantz a lancé un ultimatum à Binyamin Netanyahou: si dans une heure (15h00) aucun accord de gouvernement d’union n’est signé, il entamera un processus législatif destiné à empêcher un député sous le coup d’une mise en examen de former un gouvernement. Une loi qui est directement dirigée contre le Premier ministre.

Micky Zohar, président du groupe Likoud à la Knesset a réagi: « Ces menaces de loi personnelle et rétroactive contre le Premier ministre me rappellent un peu les films sur la mafia. Si c’est ainsi que Benny Gantz compte conduire notre démocratie, je lui conseille de reconsidérer la question et d’abandonner immédiatement son style détestable. J’appelle le Premier ministre à ne pas céder devant ces menaces ».

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90