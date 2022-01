Lors de le présentation d’une motion de défiance à la Knesset, le ministre de la Défense a répondu aux questions posées quant à la teneur de ses entretiens avec le chef de l’Autorité Palestinienne Abou Mazen. Il a déclaré « que contrairement à ceux qui amorçaient des processus sous la table, il préférait le faire au grand jour à Ramallah ou à Rosh Haayin ». Il a voulu préciser que son objectif était de favoriser la coopération, renforcer l’économie mais aussi d’exiger un retour de la part de l’AP » (ndlr : jamais observé). Le ministre a critiqué les politiques antérieures qui ont selon lui « affaibli l’AP et renforcé le Hamas, porté atteinte à la sécurité d’Israël et échoué ». Malgré les déclarations de hauts responsables de l’organisation terroriste, Benny Gantz a nié qu’un nouveau processus politique était en cours mais il a précisé « qu’il faut maintenir le contact qui permettra un jour la reprise de négociations qui assureront la sécurité d’Israël, son indépendance et la poursuite du rêve sioniste »…

Photo David Cohen / Flash 90