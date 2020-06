Le ministre de la Défense Benny Gantz a évoqué la demande expresse de l’Aiea à l’Iran de lui permettre l’accès des ses inspecteurs à des sites nucléaires suspects. Benny Gantz a félicité l’agence de l’Onu et a déclaré : « Nous savons depuis des années que l’Iran dissimule des violations grossières de l’accord de Vienne dans le but de menacer toute la région et le reste du monde. Israël ne permettra pas à l’Iran d’atteindre l’arme atomique et la communauté internationale a raison dans son exigence de supervision effective ».

Depuis plusieurs mois, l’Agence internationale de l’énergie atomique demande en vain aux autorités iraniennes de pouvoir envoyer ses inspecteurs sur des sites secrets suspectés d’être le cadre d’activités interdites par les accords signés en 2015 entre l’Iran et les grandes puissances sous la pression irresponsable de l’Administration Obama.

Photo Flash 90