Le ministre de la Défense poursuit avec méthode la politique qu’il s’est fixée qui est de renforcer l’Autorité Palestinienne et les liens avec la Jordanie qui portant ne ménage guère Israël dans les forums internationaux. Après avoir reçu chez lui le chef terroriste Abou Mazen, Benny Gantz s’est rendu mercredi à Aman où il a été reçu par le roi Abdallah II.

Lors de leur rencontre, le ministre israélien a insisté sur l’importance stratégique des relations entre Israël et la Jordanie « qui contribuent à la sécurité des deux pays ». Il a remercié le roi de Jordanie pour « son action en faveur de la stabilité régionale et pour le renforcement de la paix et de la normalisation dans la région » (sic). Il s’est engagé à oeuvrer pour renforcer encore davantage les liens sécuritaires, économiques et civils entre les deux pays.

De son côté et comme de coutume, le roi Abdallah II s’est contenté d’exiger de la part d’Israël. Il a demandé à Benny Gantz d’agir pour ramener le calme dans la Rive occidentale et « pour offrir un horizon politique aux Palestiniens ».

A cette rencontre assistaient du côté israélien le directeur du département politico-sécuritaire au ministère de la Défense Zohar Palti et le secrétaire militaire Yaki Dolef. Du côté jordanien le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi, très hostile à Israël.

