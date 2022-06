Le ministre de la Défense, Benny Gantz, est en Inde à l’occasion des 30 ans de l’ouverture des relations diplomatiques et sécuritaires avec Israël.

Il a commencé sa visite par une rencontre avec son homologue Rajnath Singh. Les deux ministres se sont entretenus sur la façon de renforcer les relations sécuritaires entre les deux pays.

Ils ont échangé sur les défis stratégiques globaux, la coopération militaire ainsi que la coopération industrielle et dans la Recherche et le Développement afin de promouvoir les échanges technologiques entre Israël et l’Inde.

Gantz a également été reçu par le Premier ministre Narenda Modi. Le ministre israélien a déclaré que cette visite était une opportunité pour approfondir les coopérations sécuritaires entre les deux Etats et renforcer la stabilité des valeurs qui leur sont communes.

