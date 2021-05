La volonté de faire partir Binyamin Netanyahou permet tous les coups. Le ministre de la Défense Benny Gantz s’est entretenu avec Ayman Oudeh et Ahmad Tibi, de la Liste arabe, afin de les convaincre de recommander Yaïr Lapid auprès du président de l’Etat dès que le délai imparti au Premier ministre sera échu. Benny Gantz n’a pas lésiné sur les moyens de persuasion : « Il faut écarter tous les obstacles sinon les minorités (vous, les Arabes…) et l’égalité ne feront plus partie de ce pays. Soutenez Yaïr Lapid sinon la lumière va s’éteindre durant de nombreuses années ».

Photo David Cohen / Flash 90