Quelques minutes après Binyamin Netanyahou, Benny Gantz s’est exprimé et a annoncé qu’il compte former un gouvernement « fort et stable, qui réparera les déchirures de la société et évitera de nouvelles élections » sans dire toutefois comment et avec qui il compte le former. Il a interprété les résultats des trois élections comme un message du peuple contre Binyamin Netanyahou « lui indiquant la direction de la porte de sortie » et que c’est « la fin de l’ère Netanyahou ». Dans un discours particulièrement violent, il s’est attaqué à Binyamin Netanyahou comme rarement il l’a fait, allant jusqu’à l’accuser d’être un dictateur, de pousser à la guerre civile et l’a accusé d’avance du prochain assassinat politique.

Les deux interventions entendues samedi soir indiquent que la situation politique en Israël est plus bloquée que jamais.

Photo Flash 90