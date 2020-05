Nouvelle étape dans la formation du prochain gouvernement: Benny Gantz a présenté sa démission de sa fonction de président de la Knesset et s’apprête à endosser le poste de ministre de la Défense. Parallèlement, le ministre du Tourisme Yariv Levin a présenté sa démission du gouvernement afin de devenir le prochain président de la Knesset. Parmi les nominations qui sont pressenties, celle de Yuli Edelstein, ancien président de la Knesset qui sera chargé du difficile ministère de la Santé, et Yuval Steinitz, actuel ministre des Infrastructures nationales, de l’énergie et de l’eau, qui deviendrait ministre de l’Education, Yamina étant pour l’instant hors de la coalition.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90