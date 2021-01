Après Avigdor Lieberman, Yaron Zelikha et Ron Huldaï, c’est Yaïr Lapid qui mercredi a fermé la porte à une alliance avec Benny Gant : « On ne peut pas lui faire confiance car il est entré dans le gouvernement Netanyahou après avoir pris des voix de nos électeurs pour les donner à Netanyahou » a dit le président de Yesh Atid. Par contre, il s’est dit prêt à travailler avec Ron Huldaï, Gideon Saar et même la Liste arabe unifiée. Sur ce dernier parti, Yaïr Lapid a fourni son explication quant à une coopération future : « Le Corona a modifié beaucoup de choses et il y a dans la liste arabe des personnes avec lesquelles il n’y aurait aucun problème à travailler… ».

Il y a une semaine, Bennz Gantz avait lancé un appel dramatique et solennel à toute une série chefs des partis de gauche ainsi qu’à Avigdor Lieberman pour une union électorale destinée à mettre fin au pouvoir de Binyamin Netanyahou. Le moins que l’on puisse dire est qu’il n’a pas trop été entendu.

Hagit Moché exclut une fusion avec Yamina

La nouvelle présidente du parti Habayit Hayehoudi a exclu mercredi de s’allier avec Yamina avant les élections. Tout en exprimant sa considération pour Naftali Benett et Ayelet Shaked ainsi que pour leur travail, elle n’oublie pas qu’ils avaient quitté brusquement Habayit Hayehoudi pour créer la Nouvelle Droite précipitant le parti, selon ses propres termes « dans une période très difficile ». « Shaked et Benett ont dit clairement qu’ils ne sont plus les représentants du sionisme religieux », note Hagit Moché qui n’exclut pas cependant une alliance avec Yamina après les élections.

