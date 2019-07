Le président de la liste Bleu-Blanc a rencontré ces derniers jours en toute discrétion une délégation de responsables sionistes-religieux. L’initiative en est revenue au député ‘Hili Tropper, lui-même sioniste-religieux et membre de la liste.

La délégation était composée du rav Danny Tropper, père du député, du rav Avi Gisser, rabbin de la localité d’Ofra, de son épouse la rabbanit Yaffa Gisser présidente de l’organisation féminine Bat-Ami, du rav Moshé Liechtenstein, directeur de la yeshiva Har Etzion à Alon Shevout, du rav Raphy Feuerstein, membre de l’organisation rabbinique Tsohar, du rav Shlomo Brin, directeur du comité exécutif de l’institut académique Herzog et du rav Israël Smet, du noyau toranique de Lod.

Officiellement, la raison de cette rencontre était la volonté de Benny Gantz d’entamer un dialogue franc et respectueux avec le monde sioniste-religieux, mais il ne fait pas de doute que l’intention est limpide: tenter de convaincre une frange modérée du sionisme-religieux qu’il y a de la place pour elle dans la liste Bleu-Blanc. Benny Gantz avait d’ailleurs pris soin de ne pas amener Yaïr Lapid avec lui pour cette rencontre. Samedi, le n°2 de la liste Moshé (Boguy) Yaalon avait révélé que des rabbanim sionistes-religieux avaient voté Bleu-Blanc au mois d’avril. Les dirigeants de Bleu-Blanc, tout comme Amir Peretz ou Ehoud Barak son convaincus qu’ils sont capables de ramener deux ou trois sièges de la droite modérée afin de renverser l’équilibre des groupes (en incluant la liste arabe).

Après la rencontre, Bleu-Blanc a publié un communiqué disant: « Nous sommes un parti centriste de pouvoir et nous nous adressons à divers publics de la société israélienne. Benny Gantz et la direction de Bleu-Blanc croient fermement à l’importance du dialogue et de la collaboration, et dans ce cadre, ils rencontrent des dirigeants de différents secteurs de la population. Nous les respectons et ne divulguons pas la teneur de nos entretiens ».

Photo Flash 90