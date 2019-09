Le président de la liste Bleu-Blanc a décidé de jouer à fond la carte libérale et anti-religieuse dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale. Jeudi soir, Benny Gantz, accompagné de quelques députés de son parti et d’une groupe de militants a fait une “tournée des pubs” de Tel-Aviv afin de convaincre la jeunesse “branchée” d’aller voter mardi prochain.

Il a ensuite prononcé un discours à la Place Dizengoff, où il a flatté l’électorat laïc et LGTB. Benny Gantz a une nouvelle fois appelé à la formation d’un gouvernement “d’union laïque et libérale”, et a exhorté l’assistance: “Le taux de participation à Tel-Aviv est prépondérant pour assurer la victoire de notre parti le 17 septembre. Il y a quatre mois, 150.000 personnes de la région de Tel-Aviv n’ont pas accompli leur devoir. Nous ne laisserons pas se reproduire cela une seconde fois(…) Si Tel-Aviv vote comme il faut, Israël sera soigné comme il faut”.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90