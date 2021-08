Le ministre de la Défense Benny Gantz commenté les événement de ces dernières 24h à la frontière nord et à lâché une phrase lourde de sens : « Israël est prêt à agir en Iran ! » Le ministre a expliqué que l’Iran tente d’imposer à Israël des défis sur plusieurs fronts et qu’Israël, avec l’aide de la communauté internationale, se doit d’agir face à ce danger. Benny Gantz a souligné que les opérations de Tsahal au sud-Liban mercredi soir constituaient un avertissement et que Tsahal sera capable de faire bien davantage si l’Iran l’y oblige.

Le ministre a également abordé le danger nucléaire iranien et estimé que l’Iran se trouve à dix semaines de l’obtention du matériel nécessaire à la fabrication de l’arme atomique. « L’Iran a franchi toutes les lignes rouges contenues dans l’accord de Vienne ce qui montre que ce régime constitue un danger international, régional et pour Israël en particulier », a rajouté le ministre.

Par ailleurs, le ministre de la Défense a fourni aux pays membres du conseil de sécurité de l’Onu les noms des deux hauts responsables des Gardiens de la Révolution qui ont été les commanditaires de l’attaque contre le pétrolier « Mercer Street » lors de laquelle deux membre d’équipage – un britannique et un roumain – ont perdu la vie. Parmi eux, Amir Ali Hedjazi, commandant de l’armée de l’air iranienne.

Le Liban veut porter plainte contre Israël

Sur la riposte de Tsahal, les réseaux sociaux libanais ont annoncé que les avions de Tsahal ont également détruit une infrastructure de l’armée régulière libanaise. Le Liban entend déposer une plainte contre Israël à l’Onu !!

Photo David Cohen / Flash 90