Le ministre de la Défense effectuera sa première visite officielle au Maroc les 24 et 25 novembre. Il s’entretiendra notamment avec le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’administration de la Défense nationale, M. Abdellatif Loudiyi et avec le ministre des Affaires étrangères M. Nasser Bourita. Lors d’une cérémonie officielle, Benny Gantz signera des accords avec le Maroc sur une coopération sécuritaire entre les deux pays. Il faut savoir que même durant la longue période d’absence de relations officielles entre Israël et le Maroc, des liens sécuritaires étaient maintenus entre les deux pays, au niveau des renseignements et au moyen de livraisons d’armes, notamment de drones.

Depuis la signature des Accords d’Abraham la coopération militaire entre Israël et certains pays arabes est en nette augmentation. La compagnie israélienne Elbit Systems Ltd a annoncé dimanche l’ouverture d’une filiale dans les Emirats arabes unis, qui prendra le nom d’Elbit Systems Emirates (ESE). Il s’agit d’un projet de coopération à long terme avec l’armée émiratie sur le plan des technologies et de la logistique. Les responsables émiratis sont « friands » des solutions apportées par la compagnie israélienne aux défis sécuritaires les plus actuels.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90