Les manifestations aujourd’hui ont pris un nouveau tournant au niveau de la violence.

Dans une vidéo devenue virale, on voit quelques opposants à la réforme empêcher une voiture d’avancer à Jérusalem. A son bord, une mère avec ses trois enfants. Alors que la conductrice arrive enfin à se frayer un passage, un des manifestants brise la vitre arrière de la voiture. Les enfants se mettent à crier et à paniquer.

Quelques instants plus tard, la police a interpellé un homme de 45 ans, près du Gan Saker qui est soupçonné d’être l’auteur de cet acte.

Le Premier ministre a partagé la vidéo, en condamnant l’agression.

זאת לא הדרך. pic.twitter.com/F7oe86RUnW — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 24, 2023

Près de Kfar Saba, un conducteur a forcé le passage lors d’une manifestation. Il a renversé trois personnes qui bloquaient la route dont un jeune de 14 ans. Ils ont été transportés à l’hôpital avec des blessures jugées légères.

Le conducteur qui a pris la fuite, a été arrêté par la police.

Toujours ce soir, devant l’entrée du kibboutz Hatzerim, un groupe de manifestants de droite ont bloqué l’entrée. Des échanges houleux ont eu lieu avec des opposants à la réforme. Le chef de la sécurité du kibboutz a tiré en l’air, alors que plusieurs personnes se trouvaient autour de lui, et après avoir copieusement insulté les manifestants de droite. Il a été arrêté par la police ainsi que six autres personnes. Il s’avère que ce responsable de la sécurité du kibboutz appartient à l’organisme ”A’him Laneshek”, très actif dans les manifestations contre la réforme et qui appelle les réservistes à refuser de servir.

זה ייגמר ברצח! תושב קיבוץ חצרים תקף מפגין במחאת הימין בכניסה לקיבוץ וביצע ירי באוויר בסמוך לשאר המפגינים pic.twitter.com/eN4A4nnrmZ — אריאל עידן (@Arielidan20) July 24, 2023

Suite à ces différents incidents, Benny Gantz a tweeté ce soir: “A la veille de Ticha Beav, j’appelle toutes les parties, tous les citoyens d’Israël, nous sommes tous frères, nous ne devons pas utiliser la violence. Continuez à exprimer vos opinions, à protester, à manifester mais ne franchissez pas les limites. Nous sommes frères!”.

Quelques minutes plus tard, Betsalel Smotrich, ministre des Finances, a partagé le tweet de Benny Gantz.