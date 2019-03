Le président du parti Bleu-Blanc est aux Etats-Unis où il doit s’exprimer devant la conférence de l’Aipac. Sa présence hors des frontières d’Israël ne l’a pourtant pas empêché de poursuivre sa campagne élecrorale depuis outre-Atlantique et de se lancer dans une attaque sans précédent contre Binyamin Netanyahou lors d’une interview à des médias américains: “Les affaires de corruption, et de plus dans des domaines touchant à la sécurité, le mépris pour les gens, pour les familles endeuillées de Tsahal, pour les handicapés, et pour les invalides de Tsahal en particulier, montrent à quelle bassesse est arrivé celui qui n’a plus qu’un seul objectif: lui-même”.

Le Premier ministre s’envole samedi soir pour les Etats-Unis.

Photo Flash 90