Depuis l’annonce de la découverte des corps de six otages par Tsahal dans le sud de la Bande de Gaza, la gauche israélienne pointe un seul coupable: Binyamin Netanyahou.

Pour elle et le QG des familles d’otages, c’est le Premier ministre qui est coupable de leur mort par son entêtement à exiger certaines garanties, comme la poursuite de la guerre et le maintien du contrôle sur l’axe Philadelphie et l’axe Netsarim, comme conditions à tout accord de libération des otages.

Ces acteurs publics ignorent le fait que c’est le Hamas qui a systématiquement rejeté toute proposition d’accord depuis le mois de novembre dernier puisqu’il ne transige pas sur ses exigences de reprendre le contrôle de la Bande de Gaza, de permettre le retour des terroristes dans le nord de la Bande de Gaza, à quelques kilomètres des localités israéliennes et de reprendre le contrôle des points de passage lui permettant de se fournir en armes. Des demandes qu’aucun responsable israélien n’est prêt à accepter pour la simple et bonne raison que cela signifierait mettre en danger tout le pays.

Dès cette nuit, le chef de l’opposition accusait: ”Nos fils et nos filles sont abandonnés et meurent en captivité et Netanyahou est occupé par des délires. Ni l’axe Philadelphie, ni les vaccins contre la polio l’intéressent mais uniquement sa coalition et préserver Smotrich et Ben Gvir. En chemin, il détruit les familles et le peuple d’Israël”.

Puis ce matin: ”Ce matin, le coeur de tout un pays est brisé, sauf celui de ceux qui sont à sa tête. Au lieu de faire un accord, ils font de la politique, au lieu de sauver des vies, nous enterrons des otages”.

Le député Benny Gantz a lui aussi publié ce matin un message virulent contre Netanyahou: ”Le meurtre de nos otages nous fait vivre encore un matin difficile et douloureux, avec le peuple d’Israël je veux assurer les familles qui ont reçu cette terrible nouvelle de toute mon affection. Je veux renforcer Tsahal et les forces de sécurité pour leur action. Face à nous se trouvent des assassins monstrueux, avec à leur tête Sinouar, ils doivent mourir. Ce sont eux qui ont tué nos otages. Mais hélas, au contraire de nos combattants qui se dévouent pour le combat et le sauvetage des otages, il y en a qui ne font pas tout pour éviter les morts. Le Premier ministre Netanyahou hésite, a peur, joue avec le temps pour des raisons politiques au lieu d’agir. Un jeu qui coûte des vies. Le Premier ministre doit protéger les otages et les citoyens israéliens et non sa coalition qui est dominée par des extrémistes. Les otages meurent, les enfants du nord sont exilés, la société israélienne se décompose. Ce matin, les enfants sortent pour aller à l’école, le public doit sortir dans la rue. Il est temps de remplacer ce gouvernement qui a échoué. Sortez manifester”.

Le QG des familles d’otages a appelé à ”faire trembler le pays”: ”Netanyahou abandonne les otages! Désormais c’est un fait. Le pays doit trembler. Nous appelons le public à se préparer. Nous allons bloquer le pays. Stop à l’abandon!”.