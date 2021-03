Des basses raisons politiques ont-elles fait échouer la fourniture de vaccins par Israël à des pays étrangers en échange de gains diplomatiques ? C’est ce qu’affirme mercredi le journal Israël Hayom.

Dès le mois de janvier, le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben-Chabbat avait informé le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le conseiller juridique du gouvernement que lui et le Premier ministre étaient en contact avec des dirigeants étrangers à propos des stocks énormes de vaccins dont dispose actuellement Israël et qui pourraient leur être livrés. Il s’avère qu’après avoir donné son accord à cette question, Benny Gantz aurait fait récemment volte-face au motif que Binyamin Netanyahou « agit en solitaire », et mis ainsi cette opération en échec ou tout au moins en suspens.

Plusieurs dirigeants étrangers s’étaient adressés au Premier ministre israélien après avoir appris que l’Etat hébreu disposait d’un stock considérable de doses de vaccins. Par la suite, des demandes identiques avaient été faites auprès d’ambassadeurs d’Israël à l’étranger, auprès du Mossad ou du conseiller à la Sécurité nationale.

Un haut responsable au courant des négociations en coulisses dit ne pas comprendre ce qui s’est passé après que tous les responsables politiques concernés aient exprimé leur accord avant de changer d’avis pour certains d’entre eux dont le ministre de la Défense Benny Gantz.

Cela est fort regrettable car des gains diplomatiques pour Israël sur la scène internationale étaient sur la balance dans cette aide qui aurait pu être apportée à des pays sur le plan sanitaire.

Photo Alex Kolomoisky / Flash 90