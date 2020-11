Selon le journaliste Amit Segal (Hadashot 12), généralement bien informé, Benny Gantz a fait part à son entourage que « les dés sont jetés » et que le pays ira vers des élections anticipées, qu’il estime pour le mois d’avril, un peu avant Pessa’h. Le président de Bleu-Blanc met la faute sur Binyamin Netanyahou : « Je lui ai donné toutes ses chances et tout le temps possible. Je l’ai rencontré et l’ai exhorté à faire passer le budget biennal. Je n’ai pas de mots pour qualifier ce scandale, prendre en otage un pays durant trois ans (…) Bref, on va vers de nouvelles élections. Ce ne sera pas une promenade de santé mais nous en sortirons plus forts que ce qui apparaît dans les sondages. Notre collaboration avec le Parti travailliste qui est en voie de disparaître nous renforcera. Naftali sera occupé à droite et Yaïr sera limité à cause de ceux qu’il déteste et qui le détestent. Aller avec lui n’est pas une option. Et il y aura d’autres coopérations ».

Photo