Rompant tous ses engagements de campagne, le président de la liste Bleu-Blanc a rencontré lundi après midi les dirigeants de trois des quatre partis de la Liste arabe unifiée, Ayman Oudeh, Ahmad Tibi et Mansour Abbas. Balad n’était pas représenté, ses dirigeants ayant déjà annoncé qu’ils ne recommanderont pas Benny Gantz auprès du président Rivlin, ce qui rendra la tâche encore plus délicate pour Benny Gantz. Lors de l’entretien, Benny Gantz a dit aux députés arabes qu’il avait l’intention de former un gouvernement minoritaire qui représentera Juifs et Arabes afin d’éviter de nouvelle élections.

Une troisième défection à Bleu-Blanc?

L’opposition de Yoaz Hendel et Tsvika Hauser à la démarche entreprise par Benny Gantz semble se confirmer, des proches à eux ayant déclaré « Chez nous, une parole est une parole » (pique adressée à Avigdor Lieberman) et que la position qu’ils avaient prise après les élections du mois de septembre n’avait pas changé.

Par ailleurs, dans l’entourage de Hili Tropper, député sioniste-religieux de Bleu-Blanc on reconnaît qu’il hésite entre s’opposer à cette démarche ou se prêter à la violation flagrante d’une promesse de campagne. Hili Trooper subit des pressions afin qu’il rejoigne Yoaz Hendel et Tsvika Hauser dans leur opposition.

