La semaine politique s’était ouverte avec un nouveau différend entre le Premier ministre Bennett et le ministre de la Défense Gantz, le premier refusant de laisser le second se joindre à la rencontre qui a eu lieu hier (lundi) entre Mahmoud Abbas et le Roi Abdallah II de Jordanie.

Aujourd’hui, on apprend que Benny Gantz a bien rencontré le souverain hachémite, mais aujourd’hui et dans le cadre d’une réunion qui était prévue de longue date, avant les attentats de ces derniers jours et en accord avec le bureau du Premier ministre.

Le bureau du ministre a annoncé que la rencontre avait pour but de discuter des défis sécuritaires et de la façon dont Israël comptait garantir la liberté de culte pendant le mois du Ramadan. Il a aussi été questions des Palestiniens et des mesures que pourrait prendre Israël pour améliorer leurs conditions de vie dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie, »tout en prenant en compte les impératifs sécuritaires d’Israël », a précisé Gantz.

Le ministre a insisté devant le Roi sur l’importance de la préservation de la stabilité et de la tranquilité dans la région et sur la nécessité de combattre le terrorisme en général et Daesh en particulier.

Le porte-parole du ministre a déclaré: »Le minsitre de la Défense a remercié le Roi pour son influence sur toute la région et sa volonté de renforcer les relations entre le royaume et Israël, dans tous les domaines et d’approfondir la paix entre les deux Etats ».

Demain, c’est le Président Itshak Herzog qui est attendu en Jordanie, à l’invitation du Roi Abdallah II. Les deux hommes devraient s’entretenir de sujets similaires. Rappelons qu’Herzog et le souverain hachémite entretiennent de bonnes relations. Abdallah II l’avait appelé pour le féliciter au soir de son élection et le Président s’est déjà rendu en septembre dernier en visite en Jordanie, invité par le Roi; visite tenue secrète. Cette fois, il s’agit d’une visite officielle à Amman.