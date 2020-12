Quelques heures après l’ultimatum lancé par les deux membres de « Derekh Erets« , Benny Gantz a limogé lundi soir le ministre des Communications Yoaz Hendel et le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense Tsvi Hauser. Dans sa lettre, Benny Gantz écrit notamment : « Hauser et Hendel ont choisi leur nouvelle maison politique et de ce fait, ils ne peuvent plus occuper de poste au nom de Bleu-Blanc ». Le ministère des Communications sera assuré par Benny Gantz jusqu’à la nomination d’un remplaçant à Yoaz Hendel et il faudra nommer un nouveau président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90