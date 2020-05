La question de l’entrée ou non de Yamina dans le gouvernement d’union n’est toujours pas résolue. D’une part, les demandes du parti sioniste-religieux se heurtent toujours à l’opposition du Premier ministre et de certains ministres du Likoud, et d’autre part, des dissensions risquent d’apparaître entre les quatre dirigeants de Yamina lorsqu’il s’agira de n’en choisir que deux pour devenir ministres. Parmi les quatre, seul le rav Raphy Peretz détient une promesse de Binyamin Netanyahou de le maintenir à son poste de ministre de l’Education, donnée en échange de la rupture de son alliance avec Itamar Ben Gvir avant les dernières élections.

Paradoxalement, c’est Benny Gantz qui pourrait résoudre partiellement le problème de Yamina. Selon la journaliste Tal Schneider, l’ancien chef d’état-major et futur ministre de la Défense aimerait voir nommé à ses côtés le rav Raphy Peretz comme vice-ministre de la Défense. Les deux hommes sont liés d’amitié depuis leur service militaire et le rav Raphy Peretz, ancien pilote de chasse, a été le Grand rabbin de Tsahal pendant plus de six ans et connait donc bien tous les méandres de Tsahal.

En pareil cas, il resterait deux ministères à proposer à Yamina pour trois « ministrables » et éventuellement encore la présidence d’une commission parlementaire.

Photo Tomer Neuberg et Noam Revkin Fenton / Flash 90