Benny Begin, qui fit partie des « barons » du Likoud a annoncé qu’il quitte le parti pour rejoindre le parti Tikva Hadasha de Gideon Saar qui apparaît de plus en plus comme un parti de « mécontents » et de « réfugiés ». Dans l’annonce qu’il a faite, le fils de l’ancien Premier ministre s’aligne sur les thèses du « Likoud d’autrefois » dont firent partie Dan Meridor, Michael Eitan et d’autres, rejetés par les adhérents du parti à cause de leurs prises de position anachroniques : « Depuis quelques années et surtout cette dernière année, nous sommes témoins d’un phénomène étrange et dangereux de la part des gouvernements sortants avec de vives attaques contre les principales institutions de l’Etat. Il faut stopper cela et pour ce faire, il faut remplacer ce gouvernement. J’ai donc été très heureux lorsque mon ami Gideon Saar a décidé de faire ce pas audacieux et de créer une nouvelle structure politique afin d’amener à un changement de direction à la tête du pays. Nous avons l’occasion de le faire lors des prochaines élections et chacun a le devoir de participer à cet effort ».

Benny Begin, dont les prises de position ont souvent pris le contrepied de la ligne du Likoud et irrité ses adhérents, n’apporte aucune plus-value électorale au parti de Gideon Saar. Par ailleurs, il sera difficile à ce dernier de mener des réformes du système judiciaire avec à ses côtés un ancien député qui a toujours défendu becs et ongles la Cour suprême et s’est opposé à la moindre réforme du système. Il s’est aussi opposé à la Loi fondamentale sur la Nation ainsi qu’à d’autres textes de loi, notamment celle visant à limiter le financement étranger d’ONG antisionistes, au nom de la « liberté d’expression ». Il a souvent voté à la Knesset contre des textes proposés par son propre parti.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90