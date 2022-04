Dans une interview donnée ce soir à la chaine publique Kan 11 et réalisée par la journaliste Mihal Rabinovitch, le Premier ministre Bennett tente de mettre un coup d’arrêt au désordre créé au sein de l’opinion par la démission d’Idit Silman entrainant la perte de la majorité pour la coalition.

Bennett a d’abord été interrogé sur son action sécuritaire, dans un contexte de vague de terreur. Il a affirmé que le gouvernement menait parfaitement les opérations nécessaires pour maintenir la sécurité des citoyens d’Israël. »Nous sommes passés à l’attaque. Nous entrons à Djénine, nous attaquons les terroristes ». Il a soutenu qu’Israël se réservait une totale liberté d’action, partout et à tout moment.

Il a défendu sa politique notamment face à Gaza: »Quand nos prédécesseurs toléraient des roquettes, nous réagissons dès le moindre ballon incendiaire. Ce n’est pas un hasard si les habitants de Sdérot vivent aujourd’hui une période de calme ».

Interrogé sur les facilités accordées aux Palestiniens, notamment sur la délivrance de permis de travail et la liberté de circulation pendant le Ramadan, Bennett a assumé. »Quand des populations sont calmes et tranquilles, elles peuvent venir travailler. C’est d’ailleurs une bonne chose. Si on ne délivre pas de permis de travail aux personnes calmes et qu’on ne les laisse pas entrer de manière légale et surveillée, alors on encourage les passages et le travail clandestins. C’est pourquoi je crois beaucoup dans la méthode de la carotte et du bâton. C’est aussi ce que nous appliquons face à Gaza ».

Invité à revenir sur l’épisode Idit Silman, Bennett est resté fidèle à sa version: elle a été victime d’une telle pression et de telles menaces de la part des hommes de Netanyahou et de Smotrich, qu’elle a craqué. Il a raconté qu’elle avait subi des violences que peu de personnalités politiques voire aucune n’ont eu à subir.

Il a été plus loin en accusant Netanyahou d’avoir dupé Silman. »Du Bibi classique. Il l’a poussée en lui faisant signer la promesse d’être placée numéro 10 sur la liste du Likoud alors que c’est interdit (la loi israélienne interdit de promettre une place sur une liste en dehors des périodes d’élection, ndlr). Maintenant elle est obligée de nier leur accord, puis il dira qu’il ne s’était engagé à rien et ne l’honorera pas ». Dans l’absolu, le Premier ministre ne prend aucune responsabilité dans le départ d’Idit Silman, pour lui, elle a agi uniquement sous la pression des menaces violentes contre elle et sa famille.

Il a rappelé, en revanche, le soutien qu’il reçoit des membres de son parti. »Ils me disent tous: »Monsieur le Premier ministre, selon toutes les opinions, vous faites un excellent travail, mais nous n’arrivons pas à le faire comprendre ». C’est pour cela que je donne cette interview, pour le faire comprendre ».

Dans la suite de l’interview, le Premier ministre continue à s’en prendre à Binyamin Netanyahou qu’il accuse d’avoir fait passer des valises de liquide au Hamas: »C’est cela la droite? Nous avons stoppé cela. La droite c’est construire dans le Neguev, doubler la population dans le Golan, ce que je fais avec mes partenaires du parti travailliste et de Yesh Atid. Le bibisme c’est insulter la gauche mais ne rien faire d’une politique de droite ».

Puis il s’en prend violemment aux députés de la Tsionout Hadatit: »La Tsionout Hadatit c’est un homme qui a péniblement servi dans l’armée malgré son excellent profil et qui donne des leçons à Tsahal sur la conduite à tenir? C’est cela le sionisme religieux? Trois hommes qui ont à peine fait l’armée, c’est un exemple? Matan Kahana, c’est le sionisme religieux. Moi, je suis le sionisme religieux, moi qui ai servi dans le commando Matkal et Maglan et qui ai risqué ma vie pour le peuple d’Israël ».

Le Premier ministre fait ici allusion au parcours de Betsalel Smotrich, qui s’est enrôlé à l’armée à l’âge de 28 ans et a effectué un service raccourci. Mais aussi à celui d’Itamar Ben Gvir qui n’a pas servi dans l’armée. Il a raconté que son incorporation aurait dû se faire au moment des accords d’Oslo, après plusieurs années où il avait milité dans des mouvements comme celui du Rav Kahana et qu’il était dans le viseur de la justice. C’est donc l’armée qui n’a pas voulu de lui. Il dénonce encore aujourd’hui ce qu’il perçoit comme une punition pour avoir manifesté son amour d’Israël dans sa jeunesse.

Les deux autres hommes de la liste Hatsionout Hadatit sont Simha Rotman, qui a servi dans la rabbanout militaire et Ofir Sofer, qui était officier à l’armée. En 1996, il a été gravement blessé alors qu’il évacuait des soldats blessés lors d’émeutes au Tombeau de Yossef. Il perd un oeil et vit depuis avec un post traumatisme.

Puis le Premier ministre s’est félicité de la politique économique du gouvernement qui, a-t-il promis, va porter ses fruits.

Pour finir, Bennett dit tout faire pour éviter d’arriver à de nouvelles élections, qui seraient, selon lui, un drame absolu pour le pays. Il nie toute intention de s’allier avec la liste arabe unifiée et insiste sur le fait qu’il condamne avec vigueur les propos d’Ayman Oudeh, chef de ce parti, qui a incité les policiers et soldats arabes à la mutinerie.

Il conclut en déclarant espérer sincèrement que la rotation avec Lapid se fera.