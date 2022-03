Au lendemain de l’odieux attentat à Beer Sheva, le Premier ministre Bennett a réuni le cabinet ministériel chargé de la lutte contre la délinquance dans la société arabe.

En ouverture de la réunion, il a déclaré: »Je voudrais ici, encore féliciter les deux citoyens qui ont agi avec intelligence et courage et qui ont, littéralement, sauvé des vies. Ils méritent une médaille, la plus prestigieuse qui soit. Les forces de l’ordre font tout pour mettre la main sur ceux qui sont liés au terroriste, de près ou de loin. Nos pensées affectueuses aux familles des victimes, les familles Yehezkel, Itshak, Ya’hbess et Kravitzky. Que leur souvenir soit béni ».

Par ailleurs, Arthur Haïmov, le chauffeur de bus qui a neutralisé le terroriste, s’est vu remettre une décoration par la ministre des Transports, Merav Mihaeli.

Le ministère de l’Intérieur, quant à lui, a diffusé un message aux imams du pays en prévision des prières du vendredi. Le département musulman au sein du ministère a demandé aux imams de condamner clairement l’attentat dans leur discours à la mosquée et d’affirmer le fait que les actes meurtriers sont contraires à l’Islam. Il leur est demandé aussi de lancer un appel à la paix, à la sécurité et à la coopération.

Photo: Marc Israel Sellem