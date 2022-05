Dans un message publié à la sortie de Shabbat, le Premier ministre Naftali Bennett exprime ses remerciements à Yomtov Kalfon après son éviction de la Knesset, suite au retour du ministre Matan Kahana à son poste de député.

« Je veux remercier le député Yomtov Kalfon, président de la sous-commission pour les bénéficiaires de la loi du Retour et du lien avec la Diaspora, pour les précieux services qu’il a rendus en faveur de l’intégration des olim. Yomtov s’est battu pour l’intégration de tous les Juifs du monde et parallèlement il a agi sans relâche pour les implantations juives en Judée-Samarie. Je suis convaincu que Yomtov continuera à remplir des fonctions publiques de premier plan et qu’il agira et donnera encore beaucoup pour le peuple d’Israël et l’Etat d’Israël. Merci beaucoup Yomtov pour le chemin parcouru, l’amitié, le dévouement et les nombreux résultats atteints ».

Le Premier ministre aurait proposé à Yomtov Kalfon d’occuper des fonctions en dehors de la Knesset.