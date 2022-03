Le Premier ministre, Naftali Bennett, a réagi ce matin à l’attentat meurtrier d’hier à Hadera: »Nous avons le coeur brisé après la mort des combattants des gardes-frontières, Shirel Aboukarat, z’l et Yazen Falah, z’l, qi sont tombés en défendant des citoyens face à d’odieux meurtriers. Nous n’oublierons pas leur héroïsme ». Il a, également, envoyé ses voeux de bon rétablissement aux blessés.

Il a ajouté qu’il s’agissait du deuxième attentat perpétré en Israël par des soutiens à l’organisation islamique Daesh. Il a souligné que cette menace était nouvelle et allait nécessiter une adaptation rapide des forces de sécurité.

Le Dr Michaël Ben Ari, ancien député du Ihoud Leumi, et spécialiste des questions d’histoire, a expliqué que ces Arabes israéliens sous la coupe de Raed Salah, le chef de la branche nord du mouvement islamique en Israël, ont mis au point une méthode très huilée pour porter atteinte aux Juifs. Après une étude de deux ans sur la question, il révèle que cette méthode, appelée ‘Oussra’, s’organise comme une famille autour de Salah, chacun ayant son rôle au sein de la »famille ». Certains sont meurtriers, d’autres sont chauffeurs, d’autres s’occupent de la logistique. Les terroristes ne sont en aucun cas des loups solitaires et le Dr Ben Ari établit un lien direct entre les assassins de Hadera et celui de Beer Sheva, il y a moins d’une semaine. Selon lui, la police doit démanteler ce réseau pour parvenir à éradiquer cette vague d’attentats.