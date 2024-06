L’ancien Premier ministre, Naftali Bennett, a publié un post sur les réseaux à l’occasion des trois ans de la formation de son gouvernement avec Lapid. Il décrit une réalité idyllique pendant l’année où il a été Premier ministre et affirme qu’il faut qu’Israël revienne sur cette voie qu’il a ouverte avec ses partenaires:

”Il y a trois ans aujourd’hui, je prêtais serment et je devenais le 13e Premier ministre de l’Etat d’Israël”, écrit Bennett. ”Pendant un peu plus d’un an je vous ai servis, citoyens d’Israël, en étant à la tête d’un gouvernement que l’on pensait impossible jusqu’à sa formation. (…)”.

Puis il poursuit: ”Pendant cette année, avec mes amis, nous avons fait avancer Israël, l’Etat était de nouveau géré. Le gouvernement a restauré la confiance du public car il plaçait les citoyens en tête de ses préoccupations. L’emploi du temps des ministres du gouvernement était entièrement dédié à promouvoir des sujets relatifs au fonctionnement quotidien de l’Etat. Nous nous sommes souciés de tous les citoyens, nous n’avons pas fait passer un secteur de la population avant un autre, nous avons su trouver des solutions lorsque nous n’étions pas d’accord”.

Bennett dit avoir payé un prix familial et personnel pour avoir choisi de former un tel gouvernement mais ne le regrette pas un instant: ”En une année, nous avons fait plus que d’autres gouvernements en quatre ans, parce que nous avons travaillé efficacement et surtout nous avons travaillé ensemble, pour vous. La formation de ce gouvernement d’urgence, dont je suis si fier, était indispensable à ce moment-là, une bouffée d’oxygène. Il a prouvé qu’il était possible de sortir Israël de la boue, et rapidement, si seulement nous travaillons ensemble avec de la bonne volonté, en coopération”.

Pour l’ancien Premier ministre, c’est aussi la solution qu’il faut appliquer aujourd’hui: ”Aujourd’hui, plus que jamais, dans la réalité intenable dans laquelle nous vivons depuis le 7 octobre, nous avons besoin d’un leadership qui sache unir le peuple et faire ce qui est le plus fondamental pour un gouvernement: placer les intérêts de l’Etat d’Israël avant toute chose, agir avec intelligence face à la communauté internationale, faire participer toutes les parties du peuple au service de la Nation et gérer le conflit avec des objectifs clairs jusqu’à la capitulation de l’ennemi. (…) Mes amis, nous l’avons déjà fait, nous pouvons le refaire. Nous avons un peuple de lions, surtout la jeunesse, des lions et des lionnes. Avec un gouvernement professionnel, un vrai leadership et l’union entre nous, c’est possible et beaucoup plus vite qu’on ne le pense”.

Celui qui a immédiatement réagi à ce post est le ministre Amihaï Chikli, l’ancien co-listier de Bennett qui s’était opposé dès le départ au projet de gouvernement avec la gauche et le parti Ra’am. Il lui a adressé une réponse sévère: ”Il y a trois ans aujourd’hui, vous avez violé votre promesse faite à des centaines de milliers d’électeurs de ne pas former un gouvernement avec ceux qui soutiennent la plainte contre les officiers de Tsahal à La Haye, ne pas participer au boycott du plus grand parti de droite, de ne pas fonder un gouvernement avec un parti islamiste dangereux. Vous avez violé votre promesse de ne pas demander le poste de Premier ministre avec moins de dix mandats”.

Chikli renchérit: ”Après deux drones lancés par le Hezbollah, vous avez signé avec lui un accord de soumission honteux en renonçant à notre frontière maritime et à de potentielles ressources énergétiques. Vous avez cédé aux pressions américaines et démonté les Accords d’Avraham en replaçant la question palestinienne au devant de la scène. Vous avez fait entrer des dizaines de milliers d’ouvriers gazaouis et vous vous en êtes vantés. Vous avez évité d’éliminer les chefs du Hamas, de peur que cela ne cause la chute de votre gouvernement. Pour la première fois lors d’une opération militaire vous n’avez pas visé le Hamas, partant du principe qu’il était un acteur rationnel qui penchait vers l’accalmie”.

Pour Chikli, si beaucoup de choses doivent être améliorées, il ne fait aucun doute que si Lapid était aujourd’hui Premier ministre, l’Etat d’Israël aurait déjà capitulé.

Il conclut: ”Epargnez-nous vos poses de chevalier sur son cheval blanc, vous avez abusé et menti à des centaines de milliers de personnes et vous vous êtes installés sur le fauteuil du Premier ministre après l’avoir extorqué par la ruse”.